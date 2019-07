Légia Varsóvia anuncia chegada de Luquinhas

Luquinhas é oficialmente reforço do Légia Varsóvia, depois de ter sido anunciado pelo emblema polaco, esta quinta-feira. O extremo deixa o Aves e assina um contrato válido por três temporadas com o clube de Varsóvia, num negócio que deverá permitir aos avenses encaixar cerca de um milhão de euros.





À chegada à Polónia, Luquinhas assumiu estar muito feliz com a mudança. "A cidade é linda. Estou muito satisfeito com a infraestrutura, o estádio e todas as pessoas que trabalham no clube. Todo o começo é difícil. Seconseguir superar as dificuldades, conseguirei tudo o que quiser. É por isso que estou aqui agora " , referiu.