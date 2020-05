Luiz Andrade cada vez mais próximo de regressar à SAD do Aves

O regresso de Luiz Andrade à Administração da SAD do Aves é um cenário que se afigura cada vez mais verosímil.





O antigo presidente dos avenses tem mantido contactos com os investidores da Galaxy Believers, a empresa detentora de 90 por cento do capital da SAD, no sentido de deabeter essa possibilidade."Fui abordado pelos investidores nesse sentido", disse a, confirmando que manteve "conversas recentemente" para discutir o regresso à Vila das Aves. "Na realidade, fui mesmo convidado. Fui abordo por elementos da estrutura acionista, por pessoas da estrutura da SAD e também pelos associados. Fiquei feliz, porque é um sinal de que reconhecem a minha competência. Quando deixei o Aves disseram-se muitas coisas sobre o meu trabalho, mas agora reconhecem o que fiz pelo clube".Luiz Andrade assegura estar a "analisar" o convite, uma vez que apenas pretende regressar ao mundo do futebol "se for para ajudar o Aves. Fiquei a ser um adepto fanático do clube, depois de tudo o que vivi lá. Depois das subidas no Aves e Vilafranquense e da conquista da Taça de Portugal, já não pensava voltar ao futebol. Mas, estarei sempre disponível para ajudar o Aves".O antigo presidente da SAD diz ainda que o ex-presidente do Aves, António Freitas, que se tem assumido como oposição a Armando Silva no clube, é "a pessoa ideal para assumir os destinos do Aves. Nos anos que passei naquela Vila, percebi que é uma pessoa de confiança, que sente o clube como poucos. O António Freitas defende os interesses do Aves e não os seus interesses. É a pessoa ideal para fazer a ponte entre o clube e a SAD".