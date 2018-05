Luiz Andrade, presidente da SAD do Aves, admitiu este domingo, após a conquista da Taça de Portugal diante do Sporting, que o emblema avense está a viver um "momento histórico", para o qual trabalhou durante toda a temporada.





"Tratámos disso no momento que era para ser tratado. Não se esconde de ninguém. A Federação exigiu como o facto do nosso campo não ter condições. Ficámos pendentes em relação ao campo sobre algumas coisas e não sabemos se podemos jogar em casa ou não. Mas a Taça é nossa e temos acesso a disputar a Liga Europa e agora são casos burocráticos que têm de ser tratados mas isso não vai fugir de nós"."Tem ano e meio de contrato. Meio ano foi cumprido e falta mais 1. Nesse ano ele vai trabalhar com mais calma porque foi um ano de aflição, há uma base construída e agora é mexer as coisas normais que os clubes mexerem. Acreditamos que vamos estar mais estáveis porque a base está pronta".