Luiz Fernando contra o reatamento

O médio Luiz Fernando pronunciou-se à imprensa brasileira sobre as circunstâncias de dúvida do momento em função das consequências da pandemia da covid-19 e manifestou-se contra o reatamento do campeonato.





Defesa de interesses, contudo, que o jogador brasileiro garante não terem reflexos no seu comportamento, até pela vontade de ajudar o Aves a dar a volta ao complicado contexto desportivo em que está inserido."Há apreensão e eu, particularmente, sou contra o regresso do campeonato, também pelos termos de responsabilidade dos jogadores que foram divulgados, mas respeito a decisão, tenho contrato e vou cumpri-lo", disse Luiz Fernando ao Globoesporte, para logo de seguida defender a sua perspetiva: "O futebol é um desporto de contacto e estamos expostos. Isto não é uma simples gripe. É uma gripe que matou muita gente e que ainda não está totalmente cicatrizada".Cautela assumida, contudo, que Luiz Fernando assevera não diluir o empenho na perspetiva de poder contribuir para a ansiada permanência."Faltam 10 jogos e só com vitórias poderemos alcançar o nosso objetivo. É difícil, mas é possível", justificou Luiz Fernando