Luiz Fernando: «Esta nuvem vai passar»

Luiz Fernando não escondeu a sua insatisfação com o resultado registado diante do Sporting. "Sabíamos que o jogo de hoje era muito importante pois ambas as equipas estavam a passar momentos complicados. Se a vitória viesse dava-nos tranquilidade mas, infelizmente, num lance que falhámos foi o penálti... Paciência, temos que ir buscar os três pontos no próximo jogo", afirmou o brasileiro, à Sport TV, onde se mostrou confiante na recuperação: " Sentimos alguma frustração pois sabíamos que a vitória era possível. Temos uma equipa de qualidade, mas estamos a trabalhar e logo esta nuvem vai passar".





O jogador do D. Aves teve a missão de marcar Bruno Fernandes, e mostrou-se satisfeito com a sua prestação. "Fico feliz com a minha exibição, mas infeliz com o resultado. Consegui bloquear um pouco o Bruno Fernandes, mas ele marcou e isso acaba por anular um pouco o que fiz", acrescentou.