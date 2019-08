Luiz Fernando reforça meio-campo do Desportivo das Aves

O médio brasileiro Luiz Fernando assinou contrato válido para as próximas três temporadas com o Desportivo das Aves, oficializou este sábado em comunicado o 12.º classificado da Liga NOS."Luiz Fernando é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O médio brasileiro rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas", pode ler-se na nota informativa partilhada pelo emblema do concelho de Santo Tirso no seu site oficial.Luiz Fernando, de 24 anos, representava o América Mineiro, do segundo escalão brasileiro, por empréstimo do Fluminense, clube ao qual esteve sempre ligado contratualmente.Na Vila das Aves, o médio-defensivo vai ter a concorrência direta de Cláudio Falcão e Estrela e reencontrará o também reforço Peu, compatriota com quem se cruzou nos eslovacos do Samorin, em 2017.