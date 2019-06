Luquinhas alvo de sondagens

Luquinhas é um dos alvos mais apetecíveis do Aves, em virtude da segunda metade de temporada que protagonizou, e o mercado está atento à sua situação. Tal como Record havia adiantado em tempo oportuno, o extremo avense já vinha sendo observado por emblemas do estrageiro, mas esse interesse ganhou força recentemente, com o dianteiro a ser sondado por clubes italianos.





Uma situação que a SAD do Aves pretende garantir que não irá chegar a vias de facto, uma vez que Luquinhas é um dos ativos mais importantes do plantel de Augusto Inácio.