Luquinhas tem clubes europeus interessados

Depois da temporada de afirmação na 1ª Liga, Luquinhas despertou interesse de clubes europeus. O Aves pretende manter o extremo no plantel, mas não descarta a possibilidade de negociá-lo se surgir uma proposta financeiramente vantajosa, uma vez que divide o passe, em percentagens iguais, com o Benfica. De férias no Brasil, Luquinhas disse à imprensa do seu país estar "muito feliz" em saber que o seu "trabalho está a ser reconhecido", deixando o seu futuro nas mãos do empresário. "Sei que ele vai fazer o melhor", disse o avançado.

Exames remarcados

Inicialmente agendados para os dias 20 e 21 de junho, os exames médicos de pré-época foram remarcados para 24 e 25 do mesmo mês, começando os treinos no dia 26. O local do estágio está por definir, isto depois de ter sido descartada a opção Troia.