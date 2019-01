Luquinhas: «Trabalhei nos sub-23, tive a oportunidade e agarrei-a»

Luquinhas deu nas vistas no primeiro jogo a titular pela principal equipa do Aves. Arrancou a expulsão a Jorge Fernandes e esteve perto de marcar em várias ocasiões, sendo que a agitação que levou ao jogo acabou por lhe valer o prémio de homem do jogo atribuído pela Liga."Estou muito feliz pelo prémio individual e ainda mais pelo meu primeiro jogo como titular na equipa principal. Trabalhei nos sub-23, tive a oportunidade e agarrei-a. O mais importante são os três pontos da equipa. Agora é continuar a trabalhar", reiterou em declarações à Sport TV o veloz extremo brasileiro que aos 22 anos faz esta temporada parte, pela primeira vez, do plantel avense. Na segunda equipa do Aves, o ex-Vilafranquense e Benfica B havia realizado até à data 21 partidas e apontado quatro golos. "Nova vida no Aves? É verdade. O treinador acreditou no meu trabalho e agora quero retribuir", acrescentou.Diante do Tondela, o camisola 82 realizou o terceiro encontro oficial depois de ter sido suplente utilizado frente ao Sp. Braga (Taça de Portugal) e V. Setúbal (Liga).