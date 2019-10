Mahmoud Kahraba e Miguel Tavares regressam aos convocados do Aves

Os avançados Mahmoud Kahraba e Miguel Tavares integraram, esta sexta-feira, a convocatória do Desportivo das Aves para a receção ao Tondela, no sábado, em jogo antecipado da 9.ª jornada da Liga NOS.O extremo internacional egípcio, que foi recrutado pelo emblema do concelho de Santo Tirso no defeso, falhou os últimos dois jogos devido a uma entorse, após ter sido lançado por três ocasiões no campeonato, contabilizando um golo no desaire caseiro com o líder Famalicão (3-2), na quarta ronda.Já o extremo proveniente da equipa sub-23 avense somou minutos até à quinta jornada, quando o Aves foi goleado no terreno do, mas depois esteve ausente dos desaires diante de(2-1) e Sporting (1-0) por opção técnica.Em relação ao, o treinador Augusto Inácio subtraiu um elemento da convocatória e trocou o guarda-redes Raphael Aflalo pelo compatriota Fábio Szymonek.O extremo brasileiro Welinton Júnior realizou treino condicionado no início da semana, mas recuperou de uma mialgia trazida da partida com o Sporting e foi dado como apto para defrontar os beirões.Em sentido inverso, os centrais Andrej Simunec, Adi Mehremic e Bruno Jesus continuam entregues ao departamento médico avense, ao qual se juntou o avançado Rúben Macedo, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no último jogo e está em processo de repouso e recuperação.O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com três pontos, recebe o Tondela, na 9.ª posição, com nove, às 15:30 de sábado, no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves.- Guarda-redes: Fábio Szymonek e Beunardeau.- Defesas: Adam Dzwigala, Bruninho, Jaílson, Afonso Figueiredo, Mato Milos e Hélder Baldé.- Médios: Rúben Oliveira, Bruno Xavier, Enzo Zidane, Cláudio Falcão, Luiz Fernando e Estrela.- Avançados: Peu, Mahmoud Kahraba, Miguel Tavares, Mehrdad Mohammadi e Welinton Júnior.