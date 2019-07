Mahmoud Kahraba é reforço para o ataque

O internacional egípcio Mahmoud Kahraba, extremo de 25 anos, vai representar o Desportivo das Aves, num contrato válido até 2021, confirmou esta quinta-feira o clube da Liga NOS.Num vídeo partilhado pelo emblema avense nas suas redes sociais, Kahraba é filmado a chegar a uma unidade hoteleira e a ser recebido pelo presidente da SAD, Wei Zhao, seguindo-se a assinatura do respetivo contrato e o anúncio do jogador, em inglês, do seu estatuto de profissional do Clube Desportivo das Aves.Mahmoud Kahraba é avançado, podendo ser utilizado no corredor direito ou esquerdo, e alinhava no Zamalek.Aos 25 anos, o internacional egípcio vai cumprir a segunda experiência europeia da carreira, depois de ter representado os suíços do Lucerna e Grasshoppers entre 2013 e 2014.Kahraba é o segundo reforço apresentado pelo Aves nas últimas 24 horas, depois do brasileiro Wellinton Jr. O avançado brasileiro, contratado ao Curitiba por três temporadas, disputou mesmo alguns minutos do particular que o Famalicão ganhou (1-0), na quarta-feira.