Mahmoud Kahraba estreia-se nos convocados do Aves

O extremo Mahmoud Kahraba estreou-se na lista de convocados do Desportivo das Aves para a visita desta sexta-feira ao Rio Ave, na terceira jornada da Liga NOS.O internacional egípcio, de 25 anos, rescindiu unilateralmente com o Zamalek em julho e o litígio laboral ainda aguarda resolução nos tribunais, pelo que o ala precisava de um certificado temporário que o habilitasse a representar o emblema avense, burocracia que foi ultrapassada esta semana.De fora do lote de 20 jogadores designado pelo técnico Augusto permanecem o avançado francês Kevin Yamga, que faz treino integrado sob vigilância enquanto recupera de um derrame articular no joelho, e o defesa brasileiro Bruno Jesus, por opção técnica.O Desportivo das Aves, um dos sétimos colocados, com três pontos, visita o Rio Ave, que ocupa a 17.ª e penúltima posição, ainda sem pontuar, hoje às 21:15, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, num jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.: Raphael Aflalo e Beunardeau.: Andrej Simunec, Adam Dzwigala Adi Mehremic, Bruninho, Afonso Figueiredo e Mato Milos.: Rúben Oliveira, Bruno Xavier, Enzo Zidane, Cláudio Falcão e Estrela.: Peu, Mahmoud Kahraba, Mehrdad Mohammadi, Miguel Tavares, Rúben Macedo, Welinton Júnior e Ricardo Rodrigues.