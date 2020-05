Mais dois testes até à retoma

O plantel avense foi submetido ao terceiro teste de despiste à Covid-19 no último sábado, mas até à receção ao ao Belenenses SAD, a disputar na sexta-feira à noite, o grupo orientado por Nuno Manta tem programado realizar mais duas baterias de exames para dissipar todos os receios. Protocolo apertado na última semana de preparação, na certeza de que os últimos resultados revelaram a existência de um caso inconclusivo, que foi imediatamente isolado do resto do grupo.