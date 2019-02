Mama Baldé faz história

Mama Baldé tem aproveitado a cedência ao Aves para deixar a sua marca no clube. Ao apontar o golo do triunfo diante do Marítimo, o extremo passou a somar oito golos esta época (seis na Liga, um na Taça de Portugal e um na Taça da Liga), igualando o melhor registo de um avançado do clube no principal escalão. Esse pertencia ao angolano Quinzinho, que na época 2000/01 também havia marcado oito golos.

Baldé já é o jogador do Aves com mais golos na 1ª Liga, nove no total ao somarmos os três da época passada, e tem agora na mira o registo do belga Alain Julien, que apontou sete golos na estreia, em 1985/86, tornando-se no jogador com mais golos numa só temporada na 1ª Liga.

Entretanto, hoje há um jogo com a equipa de sub-23, à porta fechada, sendo que 70 por cento dos bilhetes destinados aos sócios para o encontro com o Benfica já foram vendidos.