Manta Santos quer Aves a "colocar bastantes dificuldades e criar situações" diante do Famalicão

O treinador Nuno Manta Santos assegurou este sábado que o lanterna-vermelha Aves está preparado para contrariar o Famalicão no domingo, no encontro de encerramento da 21.ª jornada da Liga NOS.

"O Famalicão está num momento de forma significativa, apesar de os resultados não indicarem isso. Há um reforço positivo face ao último jogo, numa equipa bem orientada e com muita qualidade nos seus princípios. Internamente quer dar uma resposta forte e temos de estar preparados", salientou o técnico, em conferência de imprensa.

Os minhotos não ganham há seis jogos e falharam na terça-feira um inédito acesso à final da Taça de Portugal, depois de empatarem com o Benfica na segunda mão das meias (1-1), mas Nuno Manta Santos acredita que os avenses terão uma "tarefa difícil".

"Cada jogador sabe as funções a aplicar em cada momento, conforme a zona onde está a bola e a equipa, quando deve pressionar mais alto ou baixar a linha para a sua zona intermédia, quando tem de acelerar a circulação entre corredores. O Famalicão tem um coletivo muito forte e os princípios estão enraizados em todos", sustentou.

Desvalorizando o cansaço acumulado do adversário, que competirá pela quinta vez em 16 dias, Nuno Manta Santos admitiu inserir "nuances táticas" para antecipar "aquilo que o Famalicão irá fazer", na esperança de "colocar bastantes dificuldades e criar situações".

"Tenho a felicidade de ter um plantel que se adapta a vários sistemas táticos. Os jogadores mostram essa capacidade durante a semana, já que muitas vezes podemos ter de mudar o sistema consoante o momento do jogo ou a dinâmica da nossa equipa. Até ao momento eles têm cumprido, mas é evidente que queremos sempre mais", observou.

Os dois clubes vizinhos vão medir forças pela segunda ocasião no campeonato, compondo "uma boa rivalidade" no norte do país, depois de o Desportivo das Aves ter regressado às derrotas na receção ao Rio Ave (4-0).

A goleada antecedeu notícias relacionadas com atrasos nos salários de janeiro, cujas verbas foram desbloqueadas pela SAD do chinês Wei Zhao na sexta-feira, um dia após ter invocado a paralisação dos serviços no país asiático desde o início do ano, por causa do surto de coronavírus, que inviabilizou transferências bancárias internacionais.

"Esta semana fez-se uma tempestade num copo de água. As coisas foram resolvidas atempadamente por parte da nossa administração e só temos de valorizar o compromisso do presidente perante o grupo. Agora estamos focados em trazer pontos", apontou.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com 12 pontos, a quatro da linha de água, visita o Famalicão, na sexta posição, com 32, no domingo, às 20h00, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 21.ª jornada, com arbitragem do portuense Artur Soares Dias.