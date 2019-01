Marcelo Santos é reforço do Aves

Depois de ver levantado o bloqueio de inscrições e formalizar na Liga a entrada de Erik Nascimento, o Aves anunciou também a chegada de Marcelo Santos, médio-defensivo, de 25 anos, que na temporada passada alinhou no Botafogo por empréstimo do Maccabi Tel Aviv.O anúncio foi feito pelo emblema avense, no seu site oficial, numa nota através da qual é revelado que o jogador canarinho é reforço até ao final da presente época, igualmente por cedência da formação israelita.Formado no Vitória, do seu país natal, Marcelo Santos conta também com passagens pelo Bnei Yehuda, de Israel, para além, obviamente, do Maccabi Tel Aviv e do Botafogo.À chegada a Portugal, o médio assumiu-se "ansioso por começar a trabalhar e poder dar o máximo contributo à equipa", algo que acontecerá já esta sexta-feira, altura em que se apresenta às ordens de Augusto Inácio.