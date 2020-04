Marius faz doação ao seu país natal

Com a pandemia de coronavírus a afetar um pouco todo o mundo, são vários os jogadores que se tem mostrado solidário no combate à situação. Desta vez, foi Marius, avançado do Aves, a ajudar o seu país natal, o Chade.





De acordo com informações avançadas por meios dos Camarões, país onde Marius jogou antes de chegar ao FC Porto, o jogador de 23 anos doou 15 milhões de francos CFA (cerca de 22 mil euros) ao governo chadiano para o combate à pandemia.No plano desportivo, Marius soma quatro jogos pelo conjunto avense, onde chegou no mercado de inverno.