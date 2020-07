Mato Milos é o 10.º jogador a rescindir contrato com o Aves

Mato Milos, defesa-direito de 27 anos, também já não é jogador do Aves, confirmando-se como o 10º elemento a rescindir contrato, alegando ordenados em atraso.





O lateral croata já não entrou na ficha do jogo com o Benfica, tal como o polaco Dzwigala, que deve ser o próximo a anunciar a sua saída.Mato Milos, que chegou ao futebol português para representar o Benfica, em 2017/18, estava no Aves há duas épocas e tinha contrato até junho de 2022.A rescisão do croata segue-se à de Rúben Macedo, conhecida ontem, num processo que começou com as saídas de Beunardeau e Wellinton, em abril, seguindo-se já nos últimos dias as de Tshibola, Yamga, Pedro Delgado, Estrela, Buatu e Aflalo.Quanto a Mohammadi é um caso muito particular. O iraniano recusou-se a treinar na última semana, mas não tem condições legais para rescindir o contrato de forma unilateral, uma vez que é dos poucos a quem a SAD tem pago os ordenados e "só" tem em atraso parte do mês de junho. O avançado, de resto, já terá assinado pelos franceses do Saint-Étiienne.