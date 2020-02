Médio Pedro Delgado cedido pelo Shandong Luneng ao Aves

O médio luso-chinês Pedro Delgado foi emprestado pelos chineses do Shandong Luneng ao Desportivo das Aves até ao final da temporada, confirmou o lanterna-vermelha da Liga NOS.

"Pedro Delgado é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O médio rubricou um contrato válido de cedência válido até ao final da temporada", pode ler-se em comunicado publicado pelo emblema do concelho de Santo Tirso no site oficial.

Natural de Lisboa e de ascendência cabo-verdiana, o centrocampista obteve nacionalidade chinesa em junho e jogou nove vezes pelo Shandong Luneng no último ano, após ter apontado 11 golos em 57 encontros com a equipa B do Sporting.

Pedro Delgado, de 22 anos, dividiu a formação entre os 'leões', o Portimonense e os italianos do Inter de Milão e foi internacional sub-21 português, tendo participado nos Europeus de sub-17 (2014) e sub-19 (2016) e no Mundial de sub-20, em 2017.

O canhoto é o quinto reforço confirmado pelo Desportivo das Aves na reabertura do mercado, além dos defesas Oumar Diakhité, contratado aos romenos do Sepsi, e Jonathan Buatu, cedido pelo Rio Ave, do médio Aaron Tshibola, oriundo dos belgas do Waasland-Beveren, e do avançado Marius Mouandilmadji, por empréstimo do FC Porto.

Os nortenhos ocupam a última posição da I Liga, com apenas nove pontos, correspondentes a três vitórias e 15 derrotas, e estão a sete pontos da 'linha de água', detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 34 golos encaixados.