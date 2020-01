Médios Bruno Xavier e Redouane Kerrouche abandonam o Aves

Os médios Bruno Xavier e Redouane Kerrouche rescindiram, por mútuo acordo, os vínculos de três anos que tinham com o Aves, anunciou esta terça-feira em comunicado o lanterna-vermelha da Liga NOS.

O médio ofensivo brasileiro, de 23 anos, chegou em junho proveniente do Nacional Atlético Clube e disputou sete encontros oficiais pelo emblema do concelho de Santo Tirso, após passagens por Portuguesa, Sport, Corinthians, Guarani e Oeste.

Já o médio defensivo franco-argelino, de 25 anos, desvinculou-se dos belgas do OH Leuven para assinar pelos avenses em agosto, mas não acrescentou qualquer minuto a um percurso iniciado em França ao serviço de Les Lilas, Lusitanos e Paris FC.

Bruno Xavier e Redouane Kerrouche elevam para cinco as saídas do Aves na reabertura de mercado, além do avançado Ricardo Rodrigues, reforço do Estoril, e dos extremos Mahmoud Kahraba e Erik Nascimento, que regressaram aos respetivos países para representar os egípcios do Al-Ahly e o Clube de Regatas Brasil.

Os nortenhos ocupam a última posição da Liga NOS, com apenas nove pontos, correspondentes a três vitórias e 15 derrotas, e estão a sete pontos da linha de água, detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 34 golos encaixados.