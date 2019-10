Mehremic voltará mais cedo

Parado há cerca de mês e meio depois de ter contraído uma rotura de ligamentos do tornozelo direito, o defesa-central Adi Mehremic vai voltar mais cedo do que a altura de recuperação inicialmente prevista para dezembro. O bósnio tem realizado trabalho individual com bola, seguiu com o restante grupo para o estágio no Algarve, e prevê-se que esteja de volta às opções dentro das próximas semanas. Contudo, ainda não estará disponível para a partida com o Farense, sábado, no Estádio São Luís.





Estrela, que nos últimos dias tinha sido acometido de uma gastroenterite, está de novo integrado nos trabalhos no sul do país. O plantel está hospedado no hotel ‘Aqua Riverside’, em Portimão, até ao dia do jogo. Entretanto, o extremo Kahraba está no seu país a negociar a saída rumo ao Al Ahly (do Egito) e regressará à Vila das Aves durante esta semana para definir os últimos pormenores para que a mudança se concretize. Mahmoud Kahraba tinha chegado no verão proveniente do Zamalek. Marcou um golo em quatro jogos pela equipa de Augusto Inácio.Já Mehrdad Mohammadi jogou 30 minutos pelo Irão numa derrota, por 1-0, diante do Bahrein, orientado pelo português Hélio Sousa, em jogo das eliminatórias de apuramento para o Mundial 2022.