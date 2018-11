Mialgia de esforço afasta Vítor Gomes da receção ao Rio Ave

O médio Vítor Gomes é o grande ausente nos convocados do Desportivo das Aves, esta sexta-feira divulgados, para a receção ao Rio Ave, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, no sábado.Titular em 12 dos 14 jogos já disputados pelo Aves, em todas as competições, Vítor Gomes, que é também o melhor marcador da equipa no campeonato, graças ao hat-trick que anotou na vitória (3-0) diante do Portimonense, vai falhar o jogo com o Rio Ave devido a uma mialgia de esforço.A informação foi avançada pelo Aves na sua página oficial do Facebook e constitui o segundo caso clínico no plantel, uma vez que Rúben Oliveira, afastado nos últimos quatro jogos, está na fase final de recuperação.Além de Vítor Gomes, também o avançado Bruno Gomes ficou de fora das opções do técnico José Mota, que, em sentido contrário, volta a contar com Derley, após cumprir castigo, e Michel Douglas, devolvido aos convocados após cinco jogos de ausência.O jogo entre o Desportivo das Aves, no 16.º lugar, com sete pontos, e o Rio Ave, quarto classificado, com 18, realiza-se no Estádio do CD Aves, no sábado, a partir das 15:30.A lista de 20 convocados:- Guarda-redes: Beunardeau e André Ferreira.- Defesas: Rodrigo, Ponck, Diego Galo, Defendi, Nélson Lenho, Mato Milos e Vítor Costa.- Médios: Falcão, El Adoua, Fariña e Braga.- Avançados: Hamdou, Rodrigues, Amilton, Nildo, Derley, Mama Baldé e Michel Douglas.