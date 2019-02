Depois de se ter estreado no encontro com o Benfica, Miguel Tavares voltou a ser chamado por Augusto Inácio para o encontro com o Portimonense.Surpresa nas opções do treinador para o último encontro, o jovem extremo mereceu novamente a confiança e integra o lote de 20 atletas que se encontram desde esta quinta-feira no Algarve.Por seu turno, Abdoulaye Dialló ficou na Vila das Aves, depois de ter tido a oportunidade de ir para o banco diante do Benfica.