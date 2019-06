Mohamed Touré é reforço do Aves

O Aves contratou o avançado Mohamed Touré, que na temporada passada se destacou na AD Oliveirense. O extremo, de 22 anos, marcou 11 golos no Campeonato de Portugal, predicados que levaram a SAD do Aves a avançar para a sua aquisição para as próximas três épocas.





Formado na conceituada Academia Aspire, do Qatar, Mohamed Touré terá a primeira experiência nas ligas profissionais, depois de duas épocas ao serviço da AD Oliveirense. O jovem extremo, que pode actuar nas duas alas, esteve ainda duas temporadas na Cultural Leonesa, de Espanha, antes de se mudar para Portugal em 2017.