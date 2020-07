Mohammadi e Ricardo Mangas no futebol francês

Mohammadi e Ricardo Mangas já têm o seu futuro definido e vão ambos prosseguir a carreira no futebol francês, deixando de fazer parte do plantel do Aves. O avançado iraniano de 25 anos vai alinhar no Saint-Étienne e também já rescindiu o seu contrato com os avenses, na sequência do que tem sido normal nos últimos tempos.

Neste caso, trata-se de um verdadeiro rombo na SAD nortenha que, recorde-se, recusou uma proposta dos escoceses do Celtic, em janeiro, para vender Mohammadi por cerca de 500 mil euros, assumindo que o iraniano iria notabilizar-se ainda mais na segunda fase da época e representaria um encaixe maior. Mohammadi tinha contrato até junho de 2022, tal como Ricardo Mangas, sendo que o esquerdino esteve com tudo acertado para voltar ao Benfica, que ainda tem 50 por cento do seu passe, mas vai assinar pelo Lille. A ideia, no caso do lateral de 22 anos, é depois ser emprestado a um clube português que, sabendo-se do protocolo com os franceses, deverá ser o Boavista.