Mohammadi faz sempre falta

O Aves faz poucos golos e, em Alvalade, não vai contar com Mohammadi, que é dos melhores marcadores da equipa. "É um excelente profissional, que tem facilidade de remate, que dá muito à equipa na organização defensiva e ofensiva", admitiu Nuno Manta, que, "sem cão", vai "caçar com gato": "Temos outros e temos de lutar com quem temos. Preparamos a equipa para as mudanças que podem acontecer, para sistemas táticos diferentes. O grupo consegue adaptar-se rapidamente ao que lhes peço. São rigorosos e disciplinados."





A nove pontos da zona de salvação, o Aves está praticamente condenado. Mas ainda há esperança e, esta semana, Nuno Manta deu ao grupo exemplos de clubes que se salvaram quando nada o fazia prever. "O exemplo do Tondela e do Rio Ave e outro em 1968, de uma equipa que estava lá para baixo. Dei exemplos de momentos, de alguns resultados. Temos uma atleta que fez parte dessa equipa do Tondela e também falou, passou essa mensagem de querer. Mesmo quando matematicamente não for possível, vamos ser excelentes profissionais", frisou.