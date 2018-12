Mota quer prolongar o sonho

O Aves pretende ultrapassar mais uma barreira rumo à final do Jamor, mas pela frente terá um adversário necessitado de vitórias para sair do momento delicado em que se encontra no campeonato. Porém, José Mota lembra que o jogo de hoje será para uma competição diferente e em que o Chaves tem deixado uma imagem positiva. "Será um encontro com características diferentes e, a eliminar, ou se ganha ou acaba o sonho", referiu o treinador do Aves, desconfiado com o momento do adversário. "O Chaves tem tido um comportamento bom nas Taças. É uma equipa com valor, tem excelentes jogadores e vai ser um jogo extremamente difícil", adverte, lembrando que "não há favoritos nesta eliminatória, porque todas as equipas que chegam a esta fase têm as mesmas aspirações".

Para este jogo, o treinador tem todo o plantel à disposição, depois de confirmada a recuperação de Derley, podendo mesmo reassumir um lugar no ataque.