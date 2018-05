Continuar a ler

Nélson Lenho, de 34 anos, pertence ao grupo de capitães e tem sido um dos pilares do balneário ao longo da temporada, utilizando a braçadeira sempre que Quim não atua. Os responsáveis do Aves, de resto, já estavam de sobreaviso para a possibilidade de um elemento do seu plantel vir a ser envolvido neste processo conturbado que, eclodindo a partir de Alvalade, está a abalar o desporto português.O grupo avense está concentrado em Peniche, onde esta tarde já se treina com o foco na final da Taça de Portugal. Nesta fase, com os dados que se encontram em cima da mesa, os responsáveis da SAD entendem que a implicação de Nélson Lenho é um dado "sem fundamento" e que rapidamente o esquerdino, que se encontra "tranquilo" apesar da agitação mediática, será ilibado de qualquer suspeita. Até lá, terá todo o apoio a nível interno e, mesmo sendo o Sporting o adversário de domingo, estará em campo com o objetivo de levantar o troféu no final da partida.