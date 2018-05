Quando acabou a final, Nélson Lenho estava revoltado com o que se passou durante a semana, pois o lateral do Desportivo das Aves, de 32 anos, foi um dos nomes implicados no escândalo que abalou o Sporting, clube suspeito de ter aliciado futebolistas dos adversários. "Quem manda não pode permitir isto. Querem estragar o futebol. O que fizeram não se faz, são abutres do futebol. Temos dos melhores jogadores em Portugal, dos melhores treinadores, só que também temos os piores dirigentes. Estava eu em estágio quando apoquentaram a minha família com notícias caluniosas. É preciso respeitar o Aves, pois estão a brincar com os profissionais", considerou Nelson Lenho.