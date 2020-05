Neves é candidato à presidência do Aves

Neves, antigo defesa-direito, que começou (em 1988) e terminou a carreira no Aves (em 2005), assumiu a Record que será candidato às eleições no clube e que foram reagendadas para o dia 27 de junho.





No mesmo dia em que Armando Silva assumiu publicamente que não se vai recandidatar, ao fim de 10 anos à frente dos destinos do clube, Joaquim Neves terá o atual líder como seu apoiante e surge como alternativa a António Freitas, presidente honorário do Aves e que já garantiu a sua corrida à presidência.Agora com 49 anos, Neves teve uma carreira bem preenchida, com 325 jogos e 18 golos. O antigo defesa-direito ganhou 3 Campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal, sempre ao serviço do FC Porto, passando ainda por Sp. Braga, Gil Vicente, Belenenses, Marítimo, Chaves e Salgueiros.Neves é o atual vice-presidente do Aves para a área da formação e, além do apoio assumido de Armando Silva, vai também contar com vários elementos que neste momento fazem parte dos Órgãos Sociais do clube.O agora candidato à presidência do Aves está nesta fase a ultimar a sua lista e conta apresentar oficialmente todos os nomes e ideias no próximo dia 8 de junho.