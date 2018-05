Nildo Petrolina, jogador do Desportivo das Aves, mostrou-se muito feliz com a conquista da Taça de Portugal e até brincou sobre a corrida ao título na próxima época."Sabíamos que iríamos defrontar um grande Sporting, uma equipa que estava ferida, mas que, trabalhando da forma como o 'mister' Mota queria, conseguiríamos sair daqui com o título. O facto de terem falado pouco de nós, foi bom para nos focarmos, para nos fecharmos e, depois, dar estes adeptos a festa que eles merecem. A vitória foi bastante trabalhada. Sabíamos das dificuldades e trabalhámos firme e forte a semana toda. A festa é grande. A vila das Aves espera-nos. Eu e o Diego Galo conseguimos ser campeões duas vezes seguidas (Taça da Liga, pelo Moreirense, e agora a Taça de Portugal, pelo Aves) e, no próximo ano, se Deus quiser, vamos em busca do título nacional (risos). Agora vou gozar as minhas férias e depois penso na Liga Europa", referiu.Por seu lado, Fernando Tissone falou num desfecho histórico: "Tem um sabor muito especial para nós, estamos a fazer história. É uma história muito bonita. Estamos muito felizes, por nós, mas também por todos os adeptos. Foi um momento difícil e uma semana difícil, mas tentámos pensar só em nós e em ganhar. Na Vila das Aves vamos ter muita gente a festejar. Acho que têm de ficar um ou dois sem trabalhar, porque é um dia muito especial".

Autor: Lusa