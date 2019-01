Nildo Petrolina deixa o Aves rumo à Arábia Saudita

O futebolista brasileiro Nildo Petrolina vai deixar o Aves e ingressar no Al Taawon, clube da Arábia Saudita, confirmou esta quarta-feira em comunicado o clube da Liga NOS."O CD Aves e o Al Taawon, clube árabe orientado pelo português Pedro Emanuel, chegaram a acordo para a venda do extremo Nildo Petrolina", pode ler-se na informação divulgada pelo Aves.Na nota de imprensa não são adiantados os valores da transferência de Nildo Petrolina, reconhecidamente "uma das figuras incontornáveis da história recente" do Aves, que "fez parte da inédita permanência na Liga NOS e da conquista da Taça de Portugal, tendo marcado oito golos nos 48 jogos realizados".Nildo é a segunda 'baixa' de peso no plantel às ordens de José Mota, depois da saída do internacional marroquino El Adoua, confirmada na semana passada, também para um clube da Arábia Saudita, numa altura em que o Aves luta com grandes dificuldades pela permanência no principal escalão.O clube mais representativo do concelho de Santo Tirso ocupa atualmente o 17.º e penúltimo lugar da Liga NOS, com 11 pontos, e recebe na sexta-feira o Feirense, 16.º, com 12, ambos em zona de descida, em encontro referente à última jornada da primeira volta do campeonato.