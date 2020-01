Nova rescisão implica reforço da ofensiva

O Aves oficializou ontem a rescisão de contrato com Ricardo Rodrigues, avançado de 24 anos cujo vínculo só expirava em 2021 e fazia parte dos quadros dos avenses desde 2013. Ponto final na ligação por força da parca utilização na equipa principal, ao ponto de Ricardo Rodrigues nunca ter entrado nas opções desde que Nuno Manta assumiu o comando técnico.

A saída de Ricardo Rodrigues implica o reforço urgente do ataque, uma vez que os avenses já perderam três avançados na reabertura do mercado neste mês de janeiro, consumadas que estão também as transferências de Kahraba e Erik para o Al-Ahly e CRB de Alagoas, respetivamente. A SAD já diluiu as limitações ofensivas com o empréstimo de Marius, avançado do Chade proveniente do FC Porto B, mas pretende a garantir mais soluções até ao fecho das inscrições.