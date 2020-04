Nuno Manta: «Acabar o campeonato em junho ou julho era muito bom sinal»

O treinador Nuno Manta foi o convidado mais recente da rubrica da Liga Portugal sobre as limitações que o estado de emergência trouxe ao futebol.





Diálogo sobre os condicionalismos emocionais, dos treinos em casa e as medidas adotadas com o treinador a defender não só um desfecho otimista, como a vontade de terminar o campeonato."Estamos atentos à evolução ou regressão da pandemia, mas nada nem ninguém pode prever o que vai acontecer. No entanto, gostaria que as últimas jornadas do campeonato pudessem ser jogadas no mês de junho e julho. Era muito bom sinal", resumiu o treinador avense.Como tem sido lidar com esta situação?Tenho lidado como se fosse um desafio diário, primeiro para mim e para a minha família, depois como treinador nesta situação atual de pandemia. Acredito que este momento vai mudar a sociedade.Qual é o maior desafio nesta fase?Para mim o maior desafio é manter a força, o foco e a fé.O que tem procurado transmitir aos jogadores do CD Aves?Devido à rapidez com que surgiu esta situação e com que tivemos de adaptarmo-nos a esta nova realidade, tendo também em conta as diretrizes do Governo e das entidades de saúde, só conseguimos estar juntos online. Converso com os capitães para perceber a realidade emocional do grupo e apurar a existência de problemas passíveis de intervenção, além de lhes pedir para se manterem otimistas. A nível do treino, os jogadores têm de cumprir um plano de treino individual em casa, em sintonia com o restante staff e Departamento Médico, ainda que isso se traduza em treinos condicionados pelo espaço e pelas condições de que cada um dispõe.Como gostaria de ver o desfecho do campeonato?O que sabemos, todos, é que teremos de esperar. Temos que estar diariamente atentos à evolução ou regressão da pandemia, mas neste momento nada nem ninguém pode prever o que vai acontecer. No entanto, gostaria que as últimas jornadas do campeonato 2019/2020 pudessem ser jogadas no mês de junho e julho. Era muito bom sinal.Coisas boas desta quarentena?Sinceramente, passar mais tempo em conjunto com a minha família (esposa e filha).Sugestões do mister para esta quarentena?Aqui ficam as minhas sugestões para quem gosta de futebol: respeitem as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, vejam um jogo de futebol à escolha diariamente, criem um exercício específico de futebol, realizarem exercício físico em casa, sejam felizes e mantenham a força, o foco e a fé.Que conselhos deixa para não permitirmos que a impaciência e a saudade do futebol se apoderem de nós?O futebol está sempre presente por vários motivos. No entanto, deixo aqui as minhas dicas para esta fase, nomeadamente no que me diz respeito: brincar com a minha filha, manter a atividade física, explorar a bricolage, cozinhar, ver filmes e/ou séries, namorar. São atividades que procuro fazer a cada dia.