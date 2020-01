Nuno Manta: «Assumo a responsabilidade de não termos apresentado a dinâmica dos últimos jogos»

O Aves perdeu (0-1) na receção ao Boavista, em jogo da 18.ª jornada da Liga NOS, naquela que foi a quarta derrota da formação de Vila das Aves nos últimos cinco jogos para o campeonato.





No final do encontro, Nuno Manta Santos atribui "mérito" à forma como os axadrezados montaram a estratégia para a partida e assumiu a "responsabilidade" pela exibição da equipa perante os seus adeptos.

"Houve mérito na maneira como o Boavista se apresentou na sua estratégia defensiva. As equipas do Daniel Ramos não costumam jogar com uma linha de cinco defesas, mas preferiu esperar pelo nosso erro. Quem marcasse primeiro estaria mais perto da vitória. Depois disso, o jogo entrou numa fase estratégica. Tentámos de várias maneiras, tivemos atitude, mas faltou irreverência. Assumo a responsabilidade de não termos apresentado a dinâmica dos últimos jogos", afirmou o técnico avense.



Abordagem ao mercado de transferências

"Todos são importantes no plantel. Sabemos que é uma luta árdua, não será nenhum reforço a resolver os nossos problemas. Temos de lutar todos em conjunto", concluiu.