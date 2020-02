Nuno Manta: «Conseguimos equilibrar, sofremos um penálti e demos confiança ao Rio Ave»

Depois de um triunfo na ronda passada, o Aves voltou a perder para o campeonato e continua no último lugar da classificação. A equipa orientada por Nuno Manta Santos foi goleada (0-4) em casa pelo Rio Ave e, no final do encontro, o técnico admitiu que a estratégia delineada não funcionou.





"Perante aquele início do jogo, tive de retificar o '4-3-3', baixando o Cláudio Falcão para uma linha de cinco. Não estávamos a fazer uma boa pressão com os três homens da frente e mudei para um '3-5-2', para tentar bloquear os centrais do Rio Ave e apertar um dos médios interiores. Disse aos jogadores que podia meter qualquer sistema, mas se a equipa não funcionasse em conjunto e com a mesma ideia, ficaríamos partidos. Há um momento em que conseguimos equilibrar, mas sofremos um penálti e demos confiança ao Rio Ave", afirmou Nuno Manta Santos em conferência de imprensa.O treinador dos avenses assumiu que a equipa não teve a clarividência necessária e que, por isso, o triunfo do Rio Ave se ajusta.

"Por mais que incentivasse os meus jogadores a pressionarem para reter a bola, a necessidade de conquistar pontos retirou-nos muitas vezes a capacidade de pensar bem o jogo. Retificámos a nossa postura ao intervalo e entrámos com uma vontade terrível na segunda parte, dispondo de duas situações muito boas. Logo a seguir, sofremos um autogolo numa transição do Rio Ave e isso foi um grande murro no estômago. Tentámos introduzir jogadores que dessem mais largura e potenciassem cruzamentos para a área, mas o adversário ajustou-se, saiu em transições e apontou mais dois golos de bola parada. O Rio Ave é um justo vencedor", justificou.



Necessidade de pontos



"Sou o primeiro a dizer que errei na abordagem, mas este jogo já faz parte do passado. Temos de corrigir algumas coisas durante a semana, porque precisamos de pontos. Se há algum tempo estávamos mal, agora continuamos mal e queremos sair do último lugar".