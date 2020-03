Nuno Manta: «Derrota? Não nos matou, mas deixou-nos moribundos»

Está cada vez mais difícil a tarefa do Aves para escapar ao último lugar e à zona de despromoção. O conjunto de Nuno Manta perdeu este domingo na receção ao P. Ferreira (1-3) e fica a nove pontos dos pacenses, a primeira equipa acima da linha de água





"Obviamente, não era o resultado esperado porque estávamos confiantes na conquista de pontos frente a um rival direto. A partir do momento em que sofrermos aquele golo na segunda parte, o Paços de Ferreira teve mais tranquilidade para gerir o resultado. O Paços veio aqui jogar em organização defensiva, procurando as transições e as bolas paradas para superar o Aves", afirmou o técnico em conferência de imprensa."Fomos superiores na 1.ª parte, provocando algumas dificuldades ao adversário, que marcou num remate exterior.Com inteligência e organização empatámos, mas sofremos um golo caricato na segunda parte. O Paços baixou o bloco de forma eficiente e o Aves tentou pela esquerda e pela direita, com jogo apoiado ou em cruzamentos, sem nunca criar situações de finalização. Fomos penalizados com um penálti que deu o 3-1 e tornou-se ainda mais difícil conseguir levantar a cabeça. De realçar o empenho da equipa, num jogo que não foi muito bem jogado, mas que contou com a nossa luta até ao fim", analisou Nuno Manta."Julgo que deve ser um momento de reflexão interna. Sabemos que vai ser difícil e pela estatística é quase impossível, mas já vi equipas que estavam condenadas nesta altura à descida e conseguiram-se manter. Temos de nos agarrar a isso e ao trabalho. Fazer os jogadores acreditarem passa por pontuarmos no próximo jogo [frente ao Sporting]. Este resultado não nos matou, mas deixou-nos moribundos. Temos de sair deste estado e levantar a cabeça para alimentar a esperança. Hoje, fizemos coisas muito boas, mas não marcámos primeiro que o nosso adversário e corremos atrás do prejuízo. Faltam 11 jogos, 33 pontos e temos de acreditar que é possível. Claro que vamos ter jogos difíceis, mas os nossos adversários também."