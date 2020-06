Nuno Manta deseja boa imagem no ciclo diferente

O técnico Nuno Manta assume a incógnita que a retoma representa para todas as equipas, mas garantiu a determinação de “entrar num novo ciclo” com o pé direito. “Só o desenrolar dos jogos dirá se a paragem foi benéfica. Esperamos que sim, até porque a nossa vontade é a de deixar uma boa imagem nesta fase diferente”, comentou o treinador, garantindo que vai “encarar a nova realidade sem fazer contas”. “Vamos pensar apenas no próximo jogo”, frisou.

Por outro lado, o presidente honorário António Freitas vai apresentar a sua candidatura à presidência no início da próxima semana, com a promessa de que, quer saia vencedor ou seja derrotado no escrutínio marcado para 27 de junho, a cobertura da bancada do campo Bernardino Gomes, onde jogam as camadas jovens, vai avançar. * b.f.