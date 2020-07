Nuno Manta: «Discutir o jogo com caráter, compromisso e respeito»

O treinador Nuno Manta Santos pediu, esta segunda-feira, uma "atitude competitiva excelente" do despromovido Desportivo das Aves no encontro frente ao Santa Clara, esta terça-feira, em encontro da 32.ª jornada da Liga NOS.

"Não queremos ferir ninguém. Queremos é discutir o jogo com caráter, compromisso e respeito, lutando até ao fim pela vitória. Neste momento, pretendo uma atitude competitiva excelente da nossa equipa, num jogo que vai ser interessante, apesar do calor, que pode vir a condicionar o rendimento dos atletas", referiu o técnico em conferência de imprensa.

O triunfo caseiro sobre o Vitória de Setúbal (1-0) devolveu os nortenhos ao caminho das vitórias ao fim de 11 rondas e terminou com 680 minutos ininterruptos sem golos, permitindo evitar o estatuto de lanterna-vermelha da história com menos pontos num campeonato disputado a 34 rondas, na posse do Penafiel, com 15 somados em 2005/06.

"Nunca podemos esquecer tudo o que está para trás com um jogo. É verdade que trabalhámos muito para alcançar essa vitória, mas isso não nos faz esquecer os objetivos que não foram cumpridos ou os outros jogos em que devíamos ter ganho ou conquistado pontos. Serviu para dar alento, continuarmos a trabalhar e acreditar", salientou.

Esperando um Santa Clara "muito forte, bem organizado e estável na classificação", Nuno Manta Santos considera que "ambas as equipas têm muito a ganhar".

"O adversário tem tido boas condições de trabalho relativamente a outras equipas e queremos ir lá dar uma alegria a nós próprios", resumiu o treinador, que não pode contar com o médio brasileiro Luiz Fernando, a recuperar de uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, e o defesa senegalês Oumar Diakhité, que cumpre castigo.

O Aves, 18.º e último classificado, com 17 pontos, 13 abaixo da zona de salvação, visita o Santa Clara, na 10.ª posição, com os mesmos 38 pontos do Boavista, na terça-feira, às 17h, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em encontro da 32.ª jornada da Liga NOS, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.