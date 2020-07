Nuno Manta e o apoio dos adeptos do Aves: «É preciso ter uma paixão muito grande pelo clube»

O Aves despediu-se, este domingo, da Liga NOS com uma derrota (2-0) na deslocação ao terreno do Portimonense, em jogo da última jornada da prova.





No final do encontro, Nuno Manta Santos dirigiu uma mensagem de agradecimento aos adeptos, ao 'staff', aos jogadores e ainda ao presidente do clube. "Não fui só eu a manter-me até ao fim. Foi o Aves que esteve aqui. Tenho de agradecer aos adeptos que vieram cá apoiar-nos. É preciso ter uma paixão muito grande pelo clube. Deixo uma palavra a todo o 'staff', aos jogadores e ao presidente do clube, que fizeram tudo para que pudéssemos terminar o campeonato. Era importante, pela verdade desportiva e pelo bem do futebol nacional. Não nos podemos esquecer do que se passou neste final de época, esperar que estas fragilidades da nossa Liga não voltem a acontecer", afirmou o técnico de 42 anos."Apresentámo-nos de forma organizada e tranquila, sofremos dois golos de bola parada. Os meus parabéns ao Portimonense, são duas equipas que descem de divisão, é um momento triste para as duas. Quero deixar uma palavra ao campeão nacional [FC Porto], parabéns pelo título. Nós temos de levantar a cabeça e não esquecer o que o Aves, e os jogadores, fez, o que a Vila das Aves fez pelo futebol.""Foi uma época extremamente difícil para os jogadores, um ano de trabalho numa época muito atípica. Houve um pacto de solidariedade e união entre 'staff' e jogadores, para o Aves e o futebol português terem uma página bonita.""Foi a que mais me obrigou a trabalhar aspetos que não tinha trabalhado. Vou sair melhor, com mais experiência. Foi gratificante, mas não o facto de ter descido", concluiu.