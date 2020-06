Nuno Manta e o empate com o FC Porto: «Tivemos alguma felicidade»

Seis jogos depois o Aves voltou pontuar na Liga NOS com um empate (0-0) na receção ao FC Porto e, na reação ao encontro, o técnico dos avenses admitiu que a equipa teve "felicidade" na forma como segurou o resultado.





"Fiquei surpreendido com o onze do FC Porto. Não me interessava muito o adversário, mas sim o que nós fazemos. Trabalhámos esta e outras estruturas conforme o adversário e a nossa estratégia funcionou. Tivemos alguma felicidade, sobretudo no momento em que o FC Porto tem o penálti e não consegue fazer golo. Tivemos uma boa jogada na primeira parte mas não conseguimos finalizar. Fomos defendendo bem e nesse aspeto a equipa esteve compacta e organizada. Em termos ofensivos tentámos sair mas não conseguimos. Fomos segurando, às vezes com felicidade", afirmou Nuno Manta aos microfones da Sport TV.O Aves continua no 18.º e último lugar da tabela e Nuno Manta reconhece que as hipóteses de conseguir a permanência são reduzidas. Contudo, o técnico dos avenses não atira a toalha ao chão."Temos aqui um ponto e temos vindo a crescer. Ainda há muitos pontos a disputar mas sabemos bem a realidade e que está difícil para o Aves se manter na 1.ª Liga. Sei aquilo que fizemos nas últimas semanas e sabia que a equipa ia apresentar um jogo positivo. Temos de defender sempre o nosso clube mas respeitar o adversário e muitas vezes baixar as linhas, enervar o adversário e não deixar que marque golo. Saio satisfeito pelo trabalho e tenho que motivar os jogadores para o resto do campeonato. Clique? Só vai funcionar se voltarmos a fazer um bom jogo e os jogadores voltarem a ter esta atitude", acrescentou.