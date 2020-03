Nuno Manta e o jogo com o Sporting: «Temos de fazer pela vida»

O Aves continua à procura de pontos para tentar escapar ao último lugar e à zona de despromoção da Liga NOS e vai visitar o Sporting com esse mesmo objetivo, como assumiu Nuno Manta na antevisão ao encontro que está agendado para as 17h30 de domingo.





"Não foi a semana mais agradável, como se deve imaginar, depois de termos perdido a oportunidade de encurtar distâncias. Sentimos muito o último resultado, que nos deixou muito longe do nosso objetivo. Sabemos que é difícil, mas não impossível. Noutros anos houve equipas que alcançaram esse feito. Começamos a semana a recordar estes casos. Procuramos abstrair-nos dos problemas do nosso adversário e focamo-nos no nosso trabalho. Com todo o respeito, a nossa mentalidade passa por conquistar pontos. Temos de garantir pontos para que o Aves se mantenha na Liga.""Quando temos capacidade de análise ao nosso adversário é um pouco mais simples. Conhecemos a qualidade individual dos jogadores, sabemos que querem dar uma boa resposta ao novo treinador. Fomos ver o seu padrão de jogo, as sua rotinas, primeiro no Casa Pia, depois no Sp. Braga B e no Sp. Braga. Não sabemos o que vamos encontrar, que sistema tático, que dinâmicas. Estamos preparados para tudo. Mas, sublinho, focamo-nos muito mais no que podemos fazer, no que devemos apresentar. Temos de ter isso em consideração.""O foco ao longo da semana foi o de trabalhar para conquistar pontos, independentemente da qualidade do adversário. Temos de fazer pela vida, como se costuma dizer. É um dos chamados grandes, no futuro vamos encontrar outros adversários que estão na primeira parte da tabela, como FC Porto, Benfica e Sp. Braga. Mas, apenas lutando de corpo e alma estaremos mais perto de conquistar pontos e acreditando que podemos chegar lá.""Fizemos questão de refletir. Se no passado houve equipas que conseguiram, também temos armas para isso. Os contextos são diferentes, há ferramentas diferentes do passado. Vamos ter dificuldades, se no passado foi possível, agora também pode acontecer.""O Mohammadi é um excelente profissional, que tem facilidade de remate, que dá muito à equipa na organização defensiva e ofensiva. Temos outros e temos de lutar com quem temos. Se não dá para caçar com cão, vamos caçar com gato. A nossa ideia quando mudamos é dar algo à equipa e às vezes não funciona. Preparamos a equipa para as mudanças que podem acontecer, para sistemas táticos diferentes que podemos usar. Preparámo-nos de várias maneiras. Temos um grupo que se consegue adaptar rapidamente ao que lhes peço. São rigorosos e disciplinados.""O exemplo do Tondela e do Rio Ave e outro em 1968, de uma equipa que estava lá para baixo. Dei exemplos de momentos, de alguns resultados. Temos uma atleta que fez parte dessa equipa do Tondela que conseguiu a manutenção e também falou, passou essa mensagem de querer à equipa. Mesmo quando matematicamente não for possível vamos ser excelentes profissionais.""Não vou comentar. Peço desculpa, mas não vou comentar.""Não espero nada neste momento, a probabilidade disso acontecer é grande, mas não me quero agarrar a isso."