Nuno Manta: «Estava na altura de chegarmos a casa com um sorriso»

Nuno Manta tinha pedido um grito de revolta à equipa e foi isso que o técnico viu. "Estava na altura de chegarmos a casa com um sorriso, a equipa esteve muito bem desde o início e lutou até ao fim pelo triunfo. Estamos de parabéns, conseguimos a vitória, que é um alento para chegarmos a casa com um sorriso", disse.

"Dá-nos motivação para continuarmos a acreditar no nosso trabalho. O caráter, compromisso e respeito são muito importantes e a equipa tem tido isso. Temos trabalhado bem, perante as condições que temos e pressões externas", atirou o treinador do último classificado, já despromovido.

"Hoje fomos eficazes no penálti e defendemos um contra nós. Este jogo é passado, há que pensar no próximo e manter a atitude", frisou. E o próximo jogo é frente ao Santa Clara.