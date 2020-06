Nuno Manta: «Estávamos esperançados neste jogo»

Nuno Manta demonstrou-se algo desiludido com a derrota caseira (0-2) do Aves com o Belenenses SAD, sobretudo porque via nesta partida uma boa oportunidade para dar a volta.





"Estávamos esperançados neste jogo para dar um novo alento. Mas temos de reformular e ver onde podemos melhorar", disse o técnico, detalhando o que falhou. "O Belenenses foi superior na primeira parte. O Aves correu muito, mas não correu bem. Na segunda parte corrigimos, fomos mais agressivos, mas faltou fazer o golo", lamentou.