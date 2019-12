Nuno Manta: «Estivemos vivos e focados»

Nuno Manta falou de uma "estratégia que resultou porque o Aves ganhou e isso era o mais importante". "Temos de encarar todos os desafios com determinação, deixando uma imagem de atitude e lutando com as nossas armas. Enquanto o árbitro não terminar o jogo, temos de dar a vida pelo Aves. Estivemos vivos, focados e concentrados e conseguimos a vitória devido a muito trabalho da nossa parte", assinalou o treinador do Aves.

"Aquilo de que mais gostei foi o rigor que a nossa equipa teve, individual e coletivamente. Interpretámos bem o jogo e algumas vezes tivemos sorte, mas faz parte", continuou Nuno Manta, concluindo sobre o lançamento de mais jovens: "Não há idade ou experiência, mas sim o que podem dar ao Aves. Não quer dizer que voltem a jogar no próximo jogo, vai depender de como trabalharem durante a semana."