Nuno Manta exige "caráter e compromisso" ao Aves na reta final da Liga NOS

O treinador Nuno Manta Santos apelou esta quarta-feira ao empenho dos futebolistas do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, após dias atribulados que antecedem a deslocação ao Tondela, em duelo da 26.ª jornada da Liga Aves.

"Como devem imaginar, não é fácil gerir tudo diariamente, é uma nova experiência para mim, mas há que ter a capacidade para ultrapassar as dificuldades. Tenho de conseguir motivar os jogadores para fazerem um bom jogo, sendo que a motivação faz parte do caráter e do compromisso de cada um", referiu o técnico, em conferência de imprensa.

Uma investigação publicada no sábado pelo jornal Público denunciou "acordos secretos" e "à margem da lei" entre Benfica e Desportivo das Aves para a troca de atletas, assentes em "negócios duvidosos, contratos com adendas leoninas e relações de subalternidade", acentuados desde a compra de 90% da SAD nortenha pela empresa Galaxy Believers.

"Independentemente da classificação ocupada ou dos pontos que poderemos obter nas próximas jornadas, o nosso compromisso e o caráter nunca deverá ser julgado. O grupo sentiu-se sempre pressionado em vencer os jogos. Quando entrei aqui já vínhamos com essa obrigação e iremos lutar até ao fim pelos três pontos", frisou Nuno Manta.

Três dias depois, os nortenhos voltaram a falhar a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores em março e abril junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que remeteu o processo para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tal como sucedeu em 03 de abril.

A SAD liderada pelo chinês Wei Zhao justificou o incumprimento entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19, mas não evitou as rescisões unilaterais do guarda-redes francês Quentin Beunardeau e do avançado brasileiro Welinton Júnior, numa reincidência que pode significar cinco a oito pontos de penalização na luta pela manutenção.

"Se formos analisar friamente o campeonato, concordo que esse objetivo possa estar comprometido. Matematicamente ainda é possível, mas estaríamos a falar de um sonho ou de uma epopeia muito grande. Não estamos a atirar a toalha ao chão, mas temos de ser realistas. A seguir a uma montanha haverá mais outra e outra", ilustrou.

Lamentando o desaire caseiro frente ao Belenenses SAD (2-0) na sexta-feira, que gerou "insatisfação e tristeza" no reinício da I Liga, Nuno Manta Santos aconselhou o plantel a "levantar a cabeça e seguir em frente" em busca de "uma boa exibição" em Tondela, onde pretende ganhar alento face ao ciclo de seis partidas consecutivas sem triunfos.

"Neste momento sinto que quem joga contra o Aves é que está pressionado a vencer. Estaremos tranquilos a jogar e a trabalhar para conseguir os três pontos, embora seja uma tranquilidade exigente", alertou o treinador, que voltará a contar com o médio brasileiro Luiz Fernando e o avançado Rúben Macedo, que cumpriram castigo.

Já o jogador que acusou positivo ao novo coronavírus, cuja identidade foi preservada pelo clube, mantém-se em isolamento e vai falhar o embate com os 'beirões', que será antecedido por nova ronda de exames, ao abrigo do protocolo para a retoma da I Liga.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com 13 pontos, 12 abaixo da zona de salvação, visita o Tondela, na 14.ª posição, com 26, na quinta-feira, às 21:15, no Estádio João Cardoso, num encontro com arbitragem de Rui Oliveira, da associação do Porto.