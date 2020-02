Nuno Manta: «Ganhámos e o que importa são os três pontos no fim»

O Marítimo perdeu (1-2) na receção ao Aves, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num jogo em que uma infelicidade de Amir Abedzadeh, aos 62 minutos, acabou por ser determinante para a conclusão do encontro.





No final da partida, Nuno Manta Santos relativizou o regresso à Madeira, realçando a conquista dos três pontos por parte da sua equipa. "Não foi um grande regresso, foi o regresso de vir jogar contra o Marítimo, um adversário muito difícil de jogar em casa. A estratégia que nós montámos funcionou. Ganhámos e o que importa são os três pontos no fim", apontou o técnico.

"Não tem significado, na posição que o Aves está, ganhar um jogo e, no fim de semana seguinte, não somar. É importante o Aves ganhar pontos e o nosso foco será já no próximo jogo, com o Rio Ave, em casa."



Vingança?

"No futebol não há vinganças, há competências e a minha equipa foi muito competente, hoje, no seu rigor, no seu trabalho, no espírito de sacrifício. É verdade que a sorte procura-se. Parabéns à minha equipa, ao meu grupo de trabalho, ao meu clube, que me apoia diariamente para conseguirmos pontos", concluiu.