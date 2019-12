Nuno Manta: «Gostava de apanhar o Sp. Braga depois de uma competição europeia»

O treinador Nuno Manta desejou que o lanterna-vermelha Desportivo das Aves mostre atrevimento na receção ao Sp. Braga, no sábado, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.

"O Braga tem muitas soluções ofensivas, ataca bem a profundidade e é a equipa com mais cruzamentos efetuados no campeonato. Com a nossa humildade e agressividade ofensiva vamos tentar evitar que esteja confortável. Podemos não atacar muitas vezes, mas temos de visar a baliza contrária no momento certo", observou o técnico, em conferência de imprensa.

Com onze derrotas em doze rondas, que perfazem o pior arranque na I Liga desde 1990/91, o clube do concelho de Santo Tirso vai enfrentar um conjunto minhoto em retoma na prova, panorama que leva Nuno Manta a antecipar ainda mais dificuldades.

"Gostava de apanhar o Braga depois de uma competição europeia. Nesses ciclos há sobrecarga de jogos e os jogadores têm dificuldades em estarem mentalmente disponíveis para um novo desafio. Mas com este intervalo desde o último jogo [na segunda-feira, em que venceu o Rio Ave por 2-1] dá para recuperar muito melhor", observou.

Para contrariar o "favoritismo" 'arsenalista', o treinador recomendou que os avenses acreditem "no processo desenvolvido dia após dia" e eliminem "alguns erros individuais e coletivos" cometidos no desaire em Moreira de Cónegos, na jornada anterior (3-2).

"Há que dar mérito ao adversário pela forma como provoca o nosso erro, mas temos de estar muito mais vivos. O objetivo é defender cada vez melhor e construir situações de finalização, porque a aleatoriedade do jogo pode dar origem a um golo", vaticinou.

Apesar da desvantagem de oito pontos para a 'linha de água', após o primeiro terço do campeonato, Nuno Manta Santos acredita que o Desportivo das Aves "tem muito mais a ganhar do que a perder neste momento", direcionando a "crença" do grupo para a conquista de metade dos 66 pontos ainda em disputa.

Nas cinco receções aos bracarenses para o campeonato, os avenses venceram os dois duelos inaugurais e perderam os últimos três, sem terem concretizado qualquer golo.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com três pontos, recebe o Sporting de Braga, na sexta posição, com 18, no sábado, em jogo com início às 20:30.