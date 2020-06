Nuno Manta: «Perante o contexto que vivemos, somos uns campeões»

Apesar de ter marcado presença na conferência de imprensa antes do fim do jogo entre o Marítimo e o Benfica, Nuno Manta não deixou de abordar a eminente descida do Aves (que viria a confirmar-se minutos depois).

"A descida é mau para o Aves, para o treinador e para os jogadores. Há que aprender com os erros e começar a ultrapassar as dificuldades. Da minha parte, fico com um sentimento muito grande de que dei o máximo e apliquei-me diariamente para que o Aves estivesse noutra posição. No último jogo em casa [empate 0-0 com o FC Porto] tivemos alguma felicidade que nos faltou noutros momentos da época. Depois há outras questões que depois falaremos", afirmou o técnico.

Nuno Manta explicou ainda o que faltou à sua equipa na partida desta segunda-feira: "O resultado explica-se pela eficácia nos momentos decisivos de finalização. O adversário teve três situações de golo, uma na primeira parte e duas na segunda. Nós tivemos várias aproximações à área adversária, tivemos remates de longe em boa posição, criámos alguns cruzamentos interessantes e faltou eficácia na área. Estou agradado com a exibição da equipa, que deu uma imagem muito diferente do último jogo. Era fundamental estarmos compactos, sólidos e intensos. Podíamos fazer melhor em alguns momentos, mas tenho de lhes dar os parabéns. Perante o contexto todo que vivemos, somos uns campeões".