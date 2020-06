Nuno Manta Santos alivia pressão do Desportivo das Aves na visita ao Gil Vicente

O treinador Nuno Manta Santos admitiu este sábado que o Desportivo das Aves vai defrontar "sem pressão" o Gil Vicente, em jogo da 28.ª jornada, encarando a permanência na Liga NOS como uma "epopeia muito grande".

"Neste momento sinto que até o Gil Vicente tem mais pressão para pontuar perante o Aves do que propriamente nós. Não querendo entrar nesse tipo de discurso ou 'mind games', o que nos preocupa essencialmente é apresentar um jogo positivo e uma equipa sólida nos vários momentos", apontou o técnico, em conferência de imprensa.

Sem triunfarem há oito rondas seguidas, os avenses somaram o primeiro ponto após a retoma do campeonato na terça-feira, com um nulo caseiro frente ao líder FC Porto, que ofereceu "energia e alento" a uma "fase de crescimento" que "será colocada à prova" diante de um "oponente difícil e a precisar de pontos face aos resultados anteriores".

"Trabalhar sobre resultados positivos é sempre bom e há que valorizar isso perante o adversário que foi. Falámos sobre os incidentes do jogo e aquilo que podíamos ter melhorado, mas já faz parte do passado e temos de pensar no próximo desafio. A responsabilidade certamente aumentou para o nosso lado", alertou Nuno Manta.

O treinador desvaloriza o momento vivido pelo Gil Vicente, o único emblema com três derrotas averbadas em outros tantos jogos após a paragem causada pela pandemia de covid-19, preferindo dirigir atenções para um grupo "tranquilo e, acima de tudo, com caráter, compromisso e respeito" pelo Aves, que não faturou nas últimas quatro rondas.

"Estamos preocupados com o nosso jogo e não com os problemas do adversário e isso passa por marcar golos e não sofrer. Se analisarmos friamente, faltam 21 pontos e fazemos 35 se vencermos os sete jogos. Mas, olhando ao contexto e a todas as adversidades do plantel e da nossa estrutura, é uma epopeia muito grande", admitiu.

Nuno Manta Santos terá de colmatar a ausência do ala franco-camaronês Kevin Yamga, que completou uma série de cinco cartões amarelos na receção ao FC Porto, mas já pode integrar nas opções o defesa Ricardo Mangas e o avançado chadiano Marius.

Os avenses têm atravessado uma série de contrariedades desportivas, diretivas e financeiras e voltaram a falhar em 09 de maio a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores nos meses de março e abril junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que remeteu o processo para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tal como tinha sucedido em 03 de abril.

A SAD justificou o incumprimento entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19, mas assistiu às rescisões unilaterais do guarda-redes francês Quentin Beunardeau e do avançado brasileiro Welinton Júnior, numa reincidência que pode significar cinco a oito pontos de penalização na luta pela manutenção na Liga NOS.

O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 14 pontos, outros tantos abaixo da zona de salvação, desloca-se ao terreno do Gil Vicente, na 11.ª posição, com 30, no domingo, às 21:00, no Estádio Cidade de Barcelos, para o encontro inaugural da 28.ª jornada, que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.